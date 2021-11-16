تفاصيل أزمة "سلالم" دائري المرج بين حيل المواطنين ومراقبة الحكومة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أثارت بعض الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي، لقيام عدد من أهالي منطقة المرج بالقاهرة، بوضع سُلم خشبي للصعود إلى الطريق الدائري؛ لعدم وجود أي منفذ أو سلم للصعود واستقلال المواصلات الخاصة بهم، حالة من الجدل بين رواد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الأهالي -رفض ذكر أسمه- إن شركات المقاولات المسئولة عن تطوير الطريق الدائري أثناء التوسعات الأخيرة وضعت سقالات -شدة معدانية- أمام كل منطقة لتمكين الأهالي من الصعود واستقلال مواصلاتهم من أعلى الطريق الدائري.

وأضاف لـ "الخليج 365"، أن الشركات بعد الانتهاء من أعمالها قامت برفع السقالات لنقلها إلى مكان عمل آخر، وتركوا الوضع كما ظهر بالصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "المفروض يقللوا المسافات بين سلالام الصعود للدائري"، الأمر الذي دفع بعض الأهالي إلى وضع سلم خشبي للصعود إلى الطريق.

واصل: الدائري يحيط بمنطقة المرج بطول يتعدى 2 كم، وأن السلالم التي كانت متواجدة بالطريق قبل ذلك كانت مسافاتها متقاربة "الأول بجوار كوبري المرج، والثاني بجوار نزلة اللاوادر، والثالثة قبل ناحية رشاح محمد نجيب"، وبعد توسعات الدائري الأخيرة تباعدت مسافات السلالم على الطريق.

من جهة أخرى قال أحمد جمال أحد سكان المنطقة لـ "الخليج 365"، إن أهالي المرج يعانون من تباعد مسافات سلالم الطريق الدائري "الأهالي جابو سلم خشب علشان يقدروا يطلعوا الدائري ويروحوا شغلهم".

أضاف أن الأهالي قاموا بتجميع مبالغ مالية لتركيب سُلم خشبي يُسهل صعود المواطنين وخاصة كبار السن إلى الدائري، مطالبًا بتدخل الجهات المسئولة وتركيب سلالم خرسانية لمنع وقوع "السلالم الخشبية" بسبب الازدحام الكبير عليها.

الطرق والكباري ترد

من جانبه علق اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة طرق والكباري، على الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر مواطنين يستخدمون سلمًا خشبيًا لعبور الطريق الدائري في منطقة المرج.

وقال رئيس هيئة الطرق والكباري في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن هذا التصرف سلوك غير حضاري، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع المحافظة للتصدي لمثل هذه الظواهر غير المقبولة.

وأضاف مصطفى، أنه سيتم القضاء على أي ظاهرة سلبية وغير حضارية كانت تتم على الطريق الدائري في الأوقات الماضية، موضحًا أنه سيتم مراقبة الطريق الدائري بالكاميرات عقب الانتهاء من تطويره.

فيما صرحت مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن بالقاهرة، تفحص صورًا متداوله لصعود الطريق الدائري باستخدام سلالم خشبية بمنطقة المرج لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.