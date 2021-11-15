أكاديمية الشرطة تستضيف فعاليات دورة البرنامج الأورومتوسطى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية فعاليات الدورة التدريبية فى مجال (الإتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة) خلال الفترة من (7 –11/11/2021) بمشاركة فاعلة ومتميزة لـ16 مشاركاً يمثلون 4 دول عربية هى (مصر –الأردن – فلسطين – لبنان)، وحاضر 6 خبراء أمنيين من الدول والمنظمات الأوروبية على مدار خمسة أيام.

يأتى تنظيم الدورة التدريبية فى إطار برنامج التعاون الأمنى التدريبى الأورومتوسطى للشرطة، والذى يهدف إلى تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة والخطرة اعتمادًا على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون الاستراتيجى بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية فى الدول المشاركة فى المشروع وبين الدول الأعضاء فىالإتحادالأوروبى ووكالات الاتحادالأوروبى.

شهد برنامج الدورة التدريبية تنظيم العديد من المحاضرات والمناقشات والأنشطة والورش التدريبية المشتركة ذات الصلة بالاتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة واستعراض أفضل الممارسات الدولية فى التحقيقات وآليات المواجهة والتعاون والدعم الدوليان، بما يعكس بجلاء ثقة المجتمع الدولىوالإتحادالأوروبىفى القدرات المؤسسية والتنظيمية التى تتمتع بها قطاعات وزارة الداخلية المصرية.

اختتمت فعاليات الدورة بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية واستعراض القدرات التدريبية والبنية اللوجستية التى كانت محل تقدير منهم.

أشاد المشاركون فى الدورة بحفاوة الاستقبال والاستضافة التى لاقوها، وبكافة الإمكانيات التى تم توفيرها لهم خلال مجريات الدورة، والتي انعكست على إخراج فعالياتها على النحو المنشود.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون الدولي الأمنى مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية.