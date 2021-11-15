الطيران المدني تستعرض الاستثمار في المطارات وساحل البحر الأحمر بمعرض دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

انطلقت أولى فعاليات وزارة الطيران المدني، ممثلة في الشركة المصرية للمطارات بالجناح المصري في معرض دبي للطيران، تحت عنوان "الاستثمار في المطارات ودور المطارات الإقليمية في التنمية الاقتصادية لساحل البحر الأحمر"، وتأتي مشاركة وزارة الطيران في المعرض لتقدم أحدث مستجدات قطاع الطيران المدني من خلال رؤيتها المستقبلية، فضلًا عن تقديم العديد من الخدمات واللوجستيات، التي تقدمها شركاتها التابعة بما يسهم في تعزيز مكانة قطاع الطيران المدني المصري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وكذا الترويج للمشروعات الكبرى لقطاع الطيران المدني، كونه أهم الصناعات الحيوية التي تعزز بناء المستقبل، وتحقق فرص استثمارية واعدة تماشيًا مع التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية 2030.

وأدار النقاش بجلسات الفعالية اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والذي يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية، وأسامة سمير ممثلاً عن وزارة الطيران المدني، ومحمد راشد مسئول أعمال التطوير والاستثمار بالشركة المصرية للمطارات.

قدمت وزارة الطيران المدني ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات، استراتيجيتها الطموحة من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حول مشاريع التنمية المستقبلية، وإبراز الدور المحوري للمطارات الإقليمية كقوة دافعة اقتصاديًا على ساحل البحر الأحمر، وكذلك التركيز على أهمية صناعة النقل الجوي وخدماته التقنية اللوجستية، وكذا الخدمات المقدمة للركاب وخدمات البضائع والشحن الجوي، والذي يجعله شريكًا هامًا يؤثر على تنمية الاقتصاد القومي المصري، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير وإدارة المطارات، وكذا فتح أفاق استثمارية جديدة وواعدة مع الدول المجاورة، فضلًا عن تسليط الضوء على تجربة الشركة المصرية للمطارات في تشغيل وإدارة المطارات الإقليمية المصرية، وقدرتها على تحقيق خدمات تنموية استثمارية ضخمة بالمناطق المحيطة بساحل البحر الأحمر كالغردقة ومرسى علم وبرنيس بما يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية، ويزيد من الحركة الجوية الوافدة إلى المطارات الإقليمية.