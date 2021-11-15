معرض دبي للطيران يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن معرض دبي للطيران، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تعزيز محور الفضاء ضمن فعاليات المعرض ومكانته، باعتباره منصة رئيسية وهامة للشركات والمستثمرين في القطاع الفضائي.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم على هامش فعاليات اليوم الثاني من المعرض، الذي يستضيفه دبي ورلد سنترال هذا الأسبوع، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، والشيخة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وتدعم هذه الاتفاقية مختلف أنواع الشركات والمنظمات ، التي تسعى للمشاركة في الدورات المستقبلية من المعرض، كما ستُسهم في تمكين الشركات المتخصصة في القطاع الفضائي التي تتطلع إلى الاستفادة من فرص الشراكة والاتفاقيات والتواصل وتشكيل العلاقات الذي يوفرها معرض دبي للطيران.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: يواصل القطاع الفضائي ترسيخ مكانته باعتباره قطاعاً حيوياً على مستوى دولة الإمارات، حيث أسهم في إلهام أجيالٍ من رواد الفضاء والعلماء الفضائيين المستقبليين ، أما على المستوى الدولي، هناك زيادة في أعداد الشركات والمنظمات واللاعبين الجدد على صعيد الاستثمار في القطاع الفضائي، لذا سيعمل معرض دبي للطيران على تسريع جهوده الرامية للتركيز على محور الفضاء، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص والإمكانات الجديد للأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ ستُسهم هذه الشراكة في تعزيز عروض محور قطاع الفضاء ضمن فعاليات المعرض ، وفي الوصول إلى المزيد من الشراكات وفرص التعاون والمشاريع في المستقبل.

من جانبها، أكدت الشيخة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والمحليين يعد من بين الأهداف المهمة لوكالة الإمارات للفضاء ، ضمن جهودها لتطوير قطاع الفضاء وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، تنفيذاً لرؤية قيادتنا الاستشرافية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ومن هنا تبرز أهمية الاتفاقية التي أبرمتها الوكالة مع معرض دبي للطيران ، والرامية إلى توفير منصة للشركات العاملة في قطاع الفضاء المحلي والدولي لعرض منتجاتها وخدماتها وابتكاراتها المتطورة، والاستفادة مما يقدمه معرض دبي للطيران من فرص للتعاون وعقد الشراكات، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لقطاع الفضاء الوطني.

واشادت بالدور الحيوي والمهم الذي يلعبه معرض دبي للطيران في تطوير صناعة الطيران والفضاء عالمياً ومحلياً، ولهذا كانت وكالة الإمارات للفضاء حريصة على المشاركة فيه بفاعلية منذ تأسيسها عام 2014، مؤكدة أن هذه الشراكة بين الجانبين سوف تسهم في جذب الاستثمارات، وفتح باب التنافس على المستويين الإقليمي والعالمي تحت مظلة "مشاريع الخمسين" ، التي أولت اهتماماً خاصاً بقطاع الفضاء الوطني باعتباره أحد القطاعات الحيوية.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة وتمثيل 150 دولة، من بينها 20 دولة تشارك بأجنحة وطنية ودول تشارك لأول مرة مثل جمهورية التشيك وبلجيكا والبرازيل وسلوفاكيا ، كما تشارك في الحدث بعثات عسكرية ومدنية من أكثر من 140 دولة، إلى جانب أكثر من 370 جهة عارضة ، وتعتبر دورة المعرض لهذا العام الأضخم منذ انطلاقه في العام 1989، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 85 ألف زائر على مدار أيامه الخمسة.