وزير"الأوقاف" يعلن أسماء من لهم حق التقدم للإيفاد خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن أسماء من لهم الحق التقدم لاختبار الإيفاد الدائم ممن تنطبق عليهم الشروط ممن هم على قوائم انتظار الإيفاد خلال شهر رمضان المبارك وذلك يوم الأربعاء الموافق 17/ 11/ 2021م الساعة العاشرة صباحًا بالديوان العام.

أولًا: من هم على قوائم إيفاد رمضان من الأئمة

1. محمد أحمد شحاتة حبيب البحيرة

2. أحمد عبدالمنعم عبدالله عثمان الفيوم

3. طارق محيي الدين محمد الطواب المنوفية

4. إسلام كمال محمد بدادة البحيرة

5. علي مصطفى عبدالهادي محمد المنيا

6. سمير فوزي عبدالله عبد العزيز سلامة المنوفية

7. حسن شعبان سيد أبو بكر الفيوم

8. السعيد السيد عبدالجواد الشربيني كفر الشيخ

9. رجائي أحمد محمد الشرنوبي الغربية

10. القطب عبد النبي محمد أبو جوهر الغربية

11. محمد شعبان سليمان أبو عيطة القليوبية

12. أحمد فرج علي عبد الجواد الجيزة

13. أيمن محمد عبداللطيف عبدالفتاح القليوبية

14. جمال إبراهيم إسماعيل مصطفى الديوان العام

15. أحمد دسوقي محمد محمد مكي القاهرة

ثانيًا: من هم على قوائم إيفاد رمضان من القراء

1. ربيع أحمد أحمد عثمان بني سويف

2. إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي الغربية

3. كمال محمد علي عبدالرحيم سوهاج

4. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي البحيرة

5. إبراهيم محمد محيى الدين إبراهيم البحيرة

6. عبد العليم طه عبد العظيم علي بني سويف

7. محمود أحمد السعيد عبد الحفيظ محمود الجيزة

8. محمود حمدان محمد غلاب الغربية

9. محمد صلاح عبدالقادر تاج الدين البحيرة

10. صبري محمد عبدالكريم محمد الزغلي الشرقية

11. ياسر أبو القاسم عبداللطيف جاد الكريم قنا

12. حسن شحاتة عثمان جمعة الدقهلية

13. محمد عبد الله باهي والي البحيرة

14. أحمد محمد محمد محمد الفرحاتي القليوبية

15. محمد السيد أبو هاشم الإسماعيلية