الطقس في أسوان.. الأرصاد تنشر فيديو لـ"سحب الحمل الحراري" التي ضربت جنوب الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديو يوضح تكون سحب الحمل الحراري التي صاحبها سقوط أمطار غزيرة، خلال حالة عدم الاستقرار التي مرت على محافظة أسوان.

وذكرت الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شهد جنوب البلاد خلال اليومين الماضيين أمطار غزيرة ورعدية على مناطق كثيرة منها حلايب وشلاتين وأسوان والأقصر وسوهاج والكثير من المناطق القريبة من سلاسل جبال البحر الأحمر حيث تكون السيول وتجمعت المياه في الأودية".

وتابعت: "لكن كان لمحافظة أسوان النصيب الأكبر من هطول الأمطار وانتشار أصوات الرعد وأضواء البرق، وغمرت المياه شوارع أسوان بعد الأمطار التي استمرت لقرابة ساعتين متواصلتين، حيث تعرض عدد من أهالي وسكان أسوان، للدغات العقارب بسبب المياه الغزيرة التي أخرجتها من أماكنها".

وأوضح الفيديو تكوّن سحب الحمل الحراري التي صاحبها سقوط أمطار غزيرة خلال الحالة الماضية.