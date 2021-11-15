وزير المالية: تطبيق الفاتورة الضريبة الإلكترونية بداية أبريل 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لتنشيط الحصيلة الضريبية، موكدًا أنه سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني في شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ("ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة" – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020/2021.

وأوضح الوزير، أنه في إطار الحصر والتسجيل تم الدخول في عدد منشآت تقريبا 14 ألف منشأة، ووجدوا 55% منهم تقريبًا غير مسجل من الأساس لا قيمة مضافة ولا ضريبة دخل، مستكملًا: "مع الحصر ورفع كفاءته وتحسينه وزيادة القوى البشرية سيساعد على تحسين الحصيلة، وتعيين 1500 الفترة الماضية، وسيتم تعيين ألف آخرين، والفاتورة الإلكترونية تبدأ تطبيقها في أبريل المقبل، وستساعد علي معرفة من سجل ومن لم يسجل والحصر يكون أسهل، ومع الجهد الذي يتم وقبل نهاية يونيو المقبل يكتمل الجهد وتكون الحصيلة أكبر وأفضل".