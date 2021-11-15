29 نوفمبر.. الحكم على المتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد :

حجزت الدائرة الثانية بمجمع محاكم الجلاء، برئاسة المستشار محمدي السانوسي، محاكمة المتهم بالتحرش وضرب فتاة في وسط البلد لجلسة 29 نوفمبر للحكم، وفقًا لوالدة المجني عليها.

وغاب المتهم"أحمد. م"، عن حضور الجلسة الثانية، بينما حضرت الفتاة "يوستينا" ووالدتها الموكله عنها في القضية.

كانت النيابة العامة في وقت سابق أحالت المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليها "يوستينا" 22 سنة بمنطقة وسط البلد للجنايات، ونسبت إليه تهم التحرش الجنسي والضرب.

وقالت "يوستينا" في شهادتها أمام جهات التحقيق إنه حين مرورها من شارع 26 يوليو تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيًا، لكنها رفضت مضايقاته التي استمرت عدة دقائق، حيث طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها خاصة بعد أن حاولت تصوير لوحات السيارة.

وأشارت يوستينا في التحقيقات إلى أن المتحرش وجه لها ضربات في عملية جراحي في جسدها بأكمله، وظهرت بالصور مناطق لونها أزرق في جسدها أثر الضرب، وقالت: "أنا اتبهدلت بسبب الضرب اللي ضربهولي، وبعد مدة الناس اتلمت وخرجوني من تحت ايده".