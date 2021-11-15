بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تسمح بزيارات استثنائية للسجينات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، التصريح لجميع نزيلات السجون بزيارة استثنائية، بداية من الغد، وحتى يوم 9 ديسمبر، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في حرص وزارة الداخلية على المشاركة في تلك المناسبة، استمرارًا للدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية.

ويأتي قرار وزارة الداخلية في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزيلات، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

من جانبه، عمل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، على تطوير أماكن الاحتجاز والسجناء، وإحلال السجون التقليدية إلى مراكز تأهيل وإصلاح، وإنشاء فصول دراسية للطلاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، حيث تم إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوي الصناعي والزراعي اللتان تم افتتاحهما بالمركز، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة.