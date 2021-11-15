العثور على جثة رضيع وسط القمامة بالهرم.. والأمن يفحص كاميرات المراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة رضيع وسط القمامة بمنطقة الهرم غرب المحافظة، الاثنين.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالطريق دائرة قسم الهرم.

انتقل قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم هيثم سكر وكيل فرقة الهرم، وعثر على جثة رضيع حديث الولادة وسط مقلب للقمامة.

وجه الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم بفحص كاميرات المراقبة بالطريق المؤدية لمكان العثور على الجثة لتحديد هوية الشخص الذي تخلص منها، فيما تم إيداعها المشرحة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.