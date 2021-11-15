تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة في السلام 15 يوًما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم السلام مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاحًا ناريًا وكمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن إدارة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو - مبالغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم.