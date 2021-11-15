رئيس زراعة النواب ينتقد مسئولي الري بسبب ضعف التمثيل أمام البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، نقدًا لاذعًا لمسئولي وزارة الري المشاركين في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بسبب ضعف تمثيل الوزارة بالاجتماع المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الري.

وقال الحصري: "غير مقبول تمثيل أي وزارة في اجتماعات اللجنة بأقل من قيادات الصف الأول مثل مستشاري ومساعدي الوزير ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة، بصفتهم أصحاب قرار وذلك حتى يكون هناك فائدة من المناقشات واجتماعات اللجنة".

وأعلن الحصري رفع الاجتماع نصف ساعة لحين حضور مستشار الوزير، وبعدها استأنفت اللجنة جدول الأعمال.

حيث ناقشت طلب بشأن المطالبة بتوسعة كوبري كفر تصفا الواقع على ترعة الخزان لتيسير الحركة المرورية بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وآخر حول نقل كوبري المشاة الأرضي الواقع على الرياح التوفيقي أمام كفر عامر ورضوان بمركز كفر شكر في محافظة القليوبية إلى عزب أبو فرج، بهنس، تيسيرًا على المواطنين.

وتضمنت قائمة الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن إهدار المال العام في مشروع تطوير الري بترعتي البوهية وبحر الدرهم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، فضلًا عن مطالبة المنتفعين سداد تكاليف المشروع.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن المطالبة باستكمال تغطية مسافة 150م من ترعة أبو الريش التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية، حفاظًا على حياة المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم تنفيذ وإدراج تغطية المساقي والقنوات المارة داخل الكتل السكنية بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وتضمنت طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن عدم تنفيذ توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد السابق بتغطية المسافة الواقعة من ترعة البشوات داخل مدينة بلقاس والجنابية اليمنى لبحر بسنديلة محافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشيشيني، بشأن تضرر أهالي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من التلوث الشديد بالمصارف، ما يؤدي ما يضر بصحة الأهالي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن المطالبة باستكمال تغطية ترعة صدقي بمركز المحمودية وتأهيل ترعة كوم الغرف محافظة البحيرة.

كما تضمنت القائمة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه والذريعة، والتعدي على قطعة أرض أملاك دولة خلف قناطر إدفينا أمام قرية منية المرشد مركز مطوبس محافظة كفرالشيخ.

وتضمنت أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن المطالبة باستكمال تغطية ترعة التوفيقي وترعة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، لمرورها داخل الكتل السكنية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سيد كامل، بشأن المطالبة بإقامة محطة معالجة الصرف الزراعي، وإنشاء مغذى لترعة باها، وتبطين الترع بمنطقة غرب بمحافظة بني سويف.