إحالة دعوى وقف استثمار أموال معاشات المهندسين بمشروع مستشفى بدر لمفوضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية، اليوم الاثنين، طلب الشق المستعجل المقدم من مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، في دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار النقابة الصادر في 4 سبتمبر الماضي بتدبير مبلغ 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات أو بضمانة للاستثمار في مشروع مستشفى بدر ومشاركة مستثمرين آخرين.

وقررت المحكمة، إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني في القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار.

يذكر أن مشروع مستشفى المهندسين ببدر كان قد بدأ العمل به أثناء وجود المجلس السابق للنقابة، برئاسة نقيب المهندسين السابق والحصول على تلك الأرض المخصصة للمستشفيات، وقامت النقابة بدفع ثمن قيمة الأرض كمستشفى آنذاك، وقد سحبت الأرض وتم إعادتها في فترة المجلس الحالي، وكان المجلس السابق قد اتخذ قرارًا بإقامتها بالجمعية العمومية للنقابة لعام 2016 /2017، وقرر المجلس جمع تبرعات لبناء المستشفى، والتي بلغت قيمتها الحقيقية خلال السنوات الأخيرة من فترة تولي المجلس السابق حوالي 660 ألف جنيه من المهندسين الجدد عند القيد، لبناء مستشفى تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار جنيه.

وعندما تسلم مجلس النقابة الحالي المسئولية، اتضح أن مشروع المستشفى ليس له دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية، ويستحيل إقامته من التبرعات، كونه ليس مستشفى خيريًّا.

وبالتالي قرر المجلس الأعلى للنقابة بالإجماع في جلسته رقم 2 بتاريخ 15 مايو 2018، وبحضور أقطاب المعارضين الحاليين، إقامة المستشفى، كاستثمار لصندوق المعاشات في حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبناءً على ذلك كلّف المجلس الأعلى بتكليف المكتب الفني للنقابة بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية ومراجعة التصميمات، وقد ثبت من الدراسات، الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبناءً عليه تم دعوة المستثمرين لمشاركة صندوق المعاشات لإقامة المستشفى وضرورة تعظيم نصيب النقابة في المشاركة لتحقيق عائد مُجزٍ لصندوق المعاشات، وتقديم خدمات طبية مميزة للمهندسين.

والغريب في الأمر أن أول من يقف أمام إقامة المستشفى اليوم هم أصحاب الفكرة ومروجوها ومن تبناها ودفع من صندوق المعاشات ثمن الأرض، كما دفع من صندوق المعاشات الملايين لشراء أراضٍ بالمحافظات غير مرخصة لإنشاء المباني، لإقامة منشآت للنقابات في صفقات وسببت الإحراج، والعديد من المشكلات للمجلس الحالي، الذي اتخذ القرار بتقنين الأوضاع، حفاظًا على أموال الصندوق، ولم يلجأ للتشهير بمن قاموا بهذه الصفقات أو مقاضاتهم، وهم يعلمون أنفسهم جيدًا.