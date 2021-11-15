تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل بمدينة نصر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة .

يستلزم ذلك استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين اتجاه طريق النصر وذلك بالوصلة من شارع عبد العزيز الشناوي وحتى شارع إسماعيل القباني لرفع وتركيب الكمرات المعدنية .

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية من شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين اتجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع عبد العزيز الشناوي فيساراً شارع الطيران فيميناً شارع إسماعيل القباني والدوران والعودة اتجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر، ويتم تنفيذ الأعمال بدءاً من يوم الأحد 14/11/2021لمدة سبعة أيام على أن تكون الأعمال "ليلاً فقط" من الساعة 12 صباحاً حتى 6 صباحاً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.