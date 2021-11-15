ضبط شخص لقيامه بسرقة مليون جنية من داخل شركة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بالقليوبية.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بسرقة مبلغ مالي، مليون جنيه، من داخل شركة لتجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية كائنة بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون "عمه" موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة ، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.