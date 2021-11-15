شرطة التموين: ضبط 1175 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1175 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة)؛ لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات ترخيص منافذ "خبز مدعم – مشروع جمعيتي" زاعماً علاقاته ببعض المسئولين بالجهات المختصة، والتحصل منهم على مبالغ مالية ، وبمواجهته أقر بارتكابه وقائع النصب والتزوير على النحو المشار إليه، وعثر بحوزته على (11 خاتم لشعار الجمهورية مقلد ومنسوب لعدد من الجهات الحكومية – 17 أكلايشيه مقلد ومنسوب لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية - الأدوات المستخدمة في التقليد والتزوير).

كما ضبطت الحملات، مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص"- بمحافظة البحيرة، بحوزته ( 10 طن " أعلاف حيوانية ") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهول المصدر" وغير صالحة للاستخدام الحيواني لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.