ضبط شخص بحوزته 720 كيلو جبن غير مطابق للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة الجبن الأبيض كائن بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع الجبن بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى الاشتراطات الصحية.

ضٌبط بحوزة المتهم (720 كيلو جرام من الجبن الأبيض داخل صفائح مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائي غير مطابق للمواصفات مُعدة للبيع).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.