لمدة 60 يومًا.. غلق كلي لشارع خلف مسجد السلام الواصل ما بين أحمد الزمر وامتداد حسن المأمون بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بالقاهرة، يستلزم الغلق الكلى للشارع خلف مسجد السلام الواصل ما بين شارع أحمد الزمر وامتداد شارع حسن المأمون لمدة ستون يوم بدايةً من الساعة 12 صباحاً يوم الأحد الموافق 14/11/2021 على أن يتم استكمال السير بشارع أحمد الزمر فيميناً امتداد حسن المأمون .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.