وزيرا السياحة والآثار والإسكان يبحثان فرص الاستثمار السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث عقدا اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة عدد من مشروعات الاستثمار السياحي من أجل خلق مقاصد سياحية جديدة وبالاخص بمدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أن مدينة العلمين الجديدة تعد من المدن السياحية الواعدة والتي ستصبح مقصدا سياحيا يجذب مختلف الشرائح من المصريين والسائحين الاجانب، خاصة مع مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تتم حاليا بالمنطقة.

وتم مناقشة عدد من المقترحات لكيفية الاستثمار الأمثل للشريط الساحلى بالمدينة لإقامة فنادق سياحية جديدة لزيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية على استقبال المزيد من المصريين والسائحين.