الأوقاف توجه تحذيرا للمديريات: وجود صناديق تبرعات بالمساجد بخلاف المعلن عنها مخالفة جسيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، انتهاء مهلة رفع صناديق التبرعات من جميع المساجد اليوم، وشددت على أن وجود أي صناديق بالمساجد مخالفة مالية جسيمة وجمع مال خارج إطار القانون.

وحذرت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، جميع العاملين بها بشدة من تلقي أية أموال على سبيل التبرع النقدي، وقصر أي تبرعات على التبرع العيني أو الحسابات البنكية المخصصة لذلك.

وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف إلى أن التبرع يكون عبر الحسابات التالية:

1. حساب صندوق عمارة المساجد بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9) .

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم(9/78899/450/9).

3 ـ الحسابات الرسمية لمجالس الإدارة المعتمدة وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن، مع إثبات جميع التبرعات العينية من المستهلكات بسجل خاص لذلك بالمسجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التعليمات الصادرة من الوزارة في قبول التبرعات من الأدوات والأشياء المعمرة غير المستهلكات وأهمهما الإضافة المخزنية الصحيحة للعهد الرسمية.

وأكدت الوزارة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ موضوع رفع جميع الصناديق من المساجد بمنتهى الحسم اليوم والتأكد من عدم وجود أية صناديق تبرعات بالمساجد وسرعة إحالة أية مخالفة للتحقيق.

وأكدت أن وجود أي صندوق بأي مسجد من اليوم مخالفة جسيمة من كل من تقع في نطاق مسئوليته المخالفة، وذلك ضبطا لعملية التبرعات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية بها.

ونبهت على جميع العاملين بالأوقاف من جهاز المتابعة والتفتيش وقيادات الوزارة والمديريات الإقليمية برفع جميع الصناديق أيا كانت الحهة التي تتبعها وتحرير محاضر جمع مال خارج إطار القانون لأي شخص يضع صندوقا في محيط المسجد أو يقوم بعملية تسول داخل المسجد أو على أبوابه أو يحاول جمع المال بأي طريقة من الطرق داخل المسجد، حيث يقتصر التبرع على التبرع عبر الدفع غير النقدي على الحسابات البنكية المعتمدة دون سواها.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس، أسماء مساجد النذور التي تم اعتمادها من رئيس القطاع الديني وعدد الصناديق بها.

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