رئيس"مصر الوسطى" للكهرباء يستعرض استعدادات قطاع الفيوم لمواجهة تقلبات الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

تفقد المهندس رأفت شمعه رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء سير العمل بقطاع الفيوم، حيث بدأ جولته بزيارة مبنى موزع المسلة ومبنى هندسة مدينه الفيوم بعد الانتهاء من إنشائه.

وعقد رئيس الشركة اجتماعا مع رئيس وقيادات قطاع الفيوم ورؤساء الهندسات والأفرع التجارية لمناقشة المؤشرات الفنية والتجارية، حيث أثنى على المجهود المبذول من العاملين على ما تم تحقيقه خلال الربع الأول من العام المالي، حيث تم التأكيد على ضروره تقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين.



وناقش رئيس الشركة استعدادات القطاع لموسم الشتاء وخطة الطوارئ في حاله حدوث سيول.

وأفاد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن المؤشرات الفنية والتجارية لقطاع الفيوم وقطاعات الشركه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي افضل بكثير من الربع المناظر من العام المالي السابق إذ تستهدف الشركة تحقيق نسبه فقد قدرها 13 ٪.

يأتي ذلك في إطار متابعة معدلات الأداء واستعدادات قطاعات الشركة لمواجهة أي تقلبات في الطقس.