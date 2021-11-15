بسبب فيديوهات "واتساب".. الأسرة تلزم فتاة برد 50 ألف جنيه قيمة "الشبكة" لخطيبها السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بإلزام فتاة برد مصوغات ذهبية "شبكة" لخطيبها، بقيمة 50 ألف جنيه، وفقًا للفاتورة المرفقة في أوراق الدعوى المرفوعة من أحد الشباب.

ورفضت المحكمة في الدعوى الفرعية أقوال الفتاة، وقبلت الاستماع للموضوع بشكل عام، وإلزام المدعي عليها في الدعوى مصاريف وأتعاب محاماة.

كان "عمر.ح"، 22 سنة، أقام دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حملت رقم 33 لسنة 2020، يطلب فيها استرداد الشبكة والاستغناء التام عن باقي مستلزماته "الهدايا" التي قام بتقديمها لخطيبته "حنان. إ"، 20 سنة، بعد فسخ الخطبة، ورفضها وأسرتها ردها، لعدم قبول اعتراضه على الفيديوهات التي تقوم بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" .

وتبين من أوراق الدعوى أن الشبكة عبارة عن "خاتم ذهب عيار 18 ودبلة وأسورتين، وتوينز" قيمتها 50 ألف جنيه، إضافة إلى هدايا عبارة عن "ملابس، وهاتف محمول من خارج مصر بقيمة تبلغ 11 ألف جنيه"، وأوضح المدعي أن الهدايا قيمتها 20 ألف جنيه، ولا يريد استردادها فهو يريد الشبكة فقط.

وكشفت أوراق الدعوى، أن طالب الدعوى قام بشرح كل التفاصيل أمام المحكمة، وهو اختلاف في الآراء بينهما فهي تظهر أمام أصحابها أنها غير موافقة على تلك الخطبة، وتقوم بتنزيل كل الحالات الحزينة التي تظهر ذلك، فأصدرت المحكمة قرارها السابق.