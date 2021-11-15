"سعاد" تطلب الخلع: "بيسهر طول الليل هو وأصحابه في الشقة وانا موجودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

بعد عامين فقط من زواجها، أقامت "سعاد. ص" 33 سنة، دعوى خلع ضد زوجها "رأفت. م" نقاش، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مبررة طلبها "بيجيب صحابه يسهروا في البيت طول الليل وانا موجودة".

وقالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 44 لسنة 2020: تزوجت من نقاش تعرفت عليه أثناء عمله بشقة عمتي المقيمة بنفس المنطقة، وبعد قصة حب استمرت سنة كاملة تقدم لخطبتي، وبالفعل تمت الموافقة من الأهل لمعرفتهم بالمشاعر الموجودة بيننا وعقب مرور سنة ونصف تم الاتفاق على الزفاف، وبالفعل انتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية البعيد عن الأسرة والأقارب، زواج استمر سنتين فقط بدون أطفال".

وتابعت: "في أول سنة زواج، "رأفت" كان يذهب للعمل لفترات متقطعة حتى جلس بالبيت نهائياً، ولم يفكر في العمل، حتى بدأ في دعوة أصدقائه للسهر معه بالمنزل دون احترام لحرمة البيت".

وأكملت الزوجة حديثها: "لم تكن المأساة في تناوله المواد المخدرة فقط، فقد تعدى زوجي عليا بالضرب أثناء وجود أصحابه لاستعراض رجولته أمامهم، فتركت له المنزل واتجهت لمنزل عائلتي، لكن بعد تدخل الأهل عدت مرة أخرى حفاظا على بيتي".

تواصل الزوجة: "عدت على أمل الإصلاح منه، وذهبت معه لإحدى المصحات لتلقي العلاج، لكن دون جدوى عاد مرة أخرى لسلوكه واتخذ طريق المخدرات، وكان دائم التعدي عليا بالسب والضرب بسبب معاتبتي له على ضياع أمواله على المخدرات".

تختتم: وفي ظل تلك الظروف طالبته بالطلاق، لكنه رفض، بعدها اتجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، ولاتزال القضية منظورة أمام محكمة الأسرة بإمبابة لاتخاذ قرار.

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