اليوم.. محاكمة 10 متهمين بالتجمهر واستخدام القوة والعنف بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في إعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، حال كون بعضهم حاملين الأسلحة النارية والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات"، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرعوا في قتل 3 مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم، فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.