كورونا في 24 ساعة| 64 حالة وفاة في مصر.. وبدء التجارب السريرية على اللقاح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 791 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 287682 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 935 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 64 حالة جديدة.

-64 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

-"هيئة الدواء": بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري لكورونا

-قافلة لغرب الموهوب لتحصين سكان القرية ضد كورونا في الوادي الجديد

-تباين في إصابات كورونا اليومية في الدول العربية

-ألمانيا تعود لعمل موظفيها من المنزل وسط تزايد إصابات كورونا

-أكشاك تلقى لقاح كورونا تبدأ العمل.. والبداية بمحطة مترو السادات

-بالصور.. زحام على التطعيم بلقاح كورونا في مترو السادات

-تلقيح أكثر من مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا ضد كورونا في إنجلترا

-​احذروا الحملات المفاجئة.. تنبيه جديد من غرفة المنشآت السياحية للمطاعم والفنادق

-استشاري حالات حرجة: المناعة المجتمعية لن تتحقق إلا بتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين

-البحرين أول دولة في العالم تجيز عقار "أفوشيلد" ضد كورونا

-التنمية المحلية: الانتهاء من تطعيم العاملين بديوان عام الوزارة والمحافظات

-مصدر بالتعليم: منع دخول الوزارة أو المدارس لمن لم يتلق لقاح كورونا غدًا

-كورونا اليوم: مفاجأة بشأن متحور "هيهي".. وهكذا يخترق الفيروس أجسادنا

-مسئول إيطالي يؤكد تزايد إصابات كورونا في جميع مقاطعات البلاد