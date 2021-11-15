حدث ليلًا| وزير التعليم يُعلق على فيديوهات استغاثة طلاب رابعة ابتدائي.. وانفجار عنيف يهز تل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-وزير التعليم عن فيديوهات الاستغاثة من صعوبة مناهج رابعة ابتدائي: "ركيكة وتمثيليات"

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة طلاب من صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي، قائلا :"فيديوهات ركيكة وتمثيليات لا معنى لها على الإطلاق".

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-الإنتاج الحربي تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حاجتها لشغل بعض الوظائف في شركاتها وفقًا للمؤهلات والتخصصات والشروط الآتية:

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-برلماني: إنجاح تطوير مناهج 4 ابتدائي مسئولية الحكومة وأولياء الأمور

شارك النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، باجتماع اللجنة اليوم بشأن الاستثمارات الكلية ومستهدفات خطة عام 2021-2022 لقطاعي التعليم قبل الجامعي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

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-100 ألف جنيه تصرف عند الوفاة.. تفاصيل وثيقة التأمين على موظفي نظافة القاهرة

كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة، تفاصيل إطلاق وثيقة التأمين ضد الحوادث على العاملين بالهيئة.

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-احذروا الحملات المفاجئة.. تنبيه جديد من غرفة المنشآت السياحية للمطاعم والفنادق

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء جمعيتها العمومية، إلى ضرورة التزامهم واتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحي وسليم وآمن والتي تُعرف بمعايير "سلامة وأمان الغذاء الصحي"، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي.

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-الأوقاف تعلن مواعيد اختبارات المجموعة الأخيرة للمتقدمين للخطابة بالمكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد اختبارات المجموعة السابعة والأخيرة، من المتقدمين الجدد للحصول علي تصريح خطابة بالمكافأة علي بند التحسين، والتي تنطلق الاثنين 22 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل.

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-انفجار عنيف يهز تل أبيب ودوي لصافرات الإنذار (فيديو)

هز انفجار عنيف مدينة تل أبيب الإسرائيلية مساء الأحد، إثر حريق هائل في مرأب سيارات.

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-بالصور.. زحام على التطعيم بلقاح كورونا في مترو السادات

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم إنشاء أكشاك لتلقي لقاح كورونا بجميع محطات المترو المزدحمة والتي يوجد بها كثافة عالية من الركاب.

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-بعد تصريحات زكريا بطرس.. محمود سعد: كيف نسقط في هذا الفخ؟

أبدى الإعلامي محمود سعد، استياءه من الانجرار خلف الأزمة المفتعلة بسبب فيديو للقس المشلوح زكريا بطرس، محذرًا من الوقوع في مثل هذا الفخ بهد صرب الوحدة الوطنية.

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-رئيس "المحطات المائية" لمصراوي: السد العالي يعمل بكفاءة تامة

قال المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إن جميع المحطات التابعة للشركة لا يوجد بها أي مشاكل وتعمل بكامل طاقتها مع وجود أعطال بسيطة تم صيانتها وإصلاحها على الفور وعادت للعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك وفر في الطاقة الكهربائية المنتجة أو المولدة من قبل المحطات التابعة للشركة، نظرًا لعدم وجود أحمال كثيفة مقارنة بأشهر الصيف المقصود بها خلال "فترة الذروة".

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-مدبولي يتفقد اللمسات الأخيرة لترميم قصر محمد علي باشا استعدادًا للافتتاح

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد علي باشا بشبرا، استعدادًا للافتتاح، ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

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-رابعة ابتدائي..وزير التعليم لأولياء الأمور: مجموعات تضررت من التطوير تؤثر عليكم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل الذي أثاره أولياء الأمور خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة، اعتراضا على طول المنهج وصعوبته على التلاميذ في هذا السن الصغير.

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-وزير التعليم عن رابعة ابتدائي: بعض أولياء الأمور يفسدون أبنائهم دون قصد

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل الذي أثاره أولياء الأمور خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة، اعتراضا على طول المنهج وصعوبته على التلاميذ في هذا السن الصغير.

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-قبل ساعات من قمة رئاسية.. واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بشأن تايوان

تبادلت واشنطن وبكين تحذيرات بشأن التوتر الحاصل بينهما حول تايوان قبل ساعات من قمة افتراضية مقررة الاثنين بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينبينغ. وفيما تعتبر الصين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي جزءا من أراضيها، تحرص حكومة الولايات المتحدة على عدم إظهار اعتراف بتايوان، لكنها الجزيرة تحظى بتأييد واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.

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-التحالف: مقتل 80 حوثيًا في غارات قرب مأرب

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد مقتل 80 عنصرا من الحوثيين في غارات جديدة حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب. ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين يوميا منذ شهر، أدت إلى مقتل نحو 3500 مقاتل.

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-شرطة المملكة المتحدة تعلن القبض على 3 أشخاص بعد انفجار سيارة في ليفربول

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص خلال التحقيق في انفجار سيارة في ليفربول.

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-انهيارات جبلية ولحظات تحبس الأنفاس للزلزالين الذين ضربا إيران (فيديو)

رصدت وسائل الإعلام الإيرانية، مقاطع فيديو للزلزالين الذين ضربا محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، وأدى إلى وفاة وإصابة عدة أشخاص.

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-يتحدث 3 لغات ومطلوب دوليًّا.. من هو سيف الإسلام القذافي المرشح لرئاسة ليبيا؟

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي للرئاسة، وتعتبره ثاني مرشح لهذا المنصب، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية ليبية.

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