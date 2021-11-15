​مؤتمر حول حقوق الطفل في "الأعلى للإعلام" برعاية اليونيسيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع اليونيسيف، جلسة حوارية حول (حقوق الطفل الأساسية في القانون وكيفية التناول الإعلامي)، اليوم الاثنين، في مقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتأتي الجلسة، ضمن عدة جلسات من المقرر أن ينظمها المجلس، بمناسبة كود الطفل، وفي نهايتها سيتم تنظيم مسابقة لاختيار الأعمال الصحفية والإعلامية - أخبار وتقارير وروايات وبرامج - المتميزة المتعلقة بالطفل، ويتم منح الفائزين جوائز.

وتناقش الجلسات دراسة وسائل تمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية، وكيفية تناول القضايا الخاصة بالطفل وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والدستور والتشريعات الوطنية، وكذلك العمل على رفع الوعى المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب مخالفة أبنائهم للقانون ودعم جهود الدولة فى حماية حقوق أطفالنا.

وسيتم تنظيم ورش عمل تتعلق بالأعمال الفنية التي تُقدم للطفل وإنتاج دراما كارتونية لقربها من عقل الطفل وشغفه الدائم بها تسهم في اكتساب الصفات الحسنة، والتمسك بالقيم والعادات السليمة بعيدا عن الأعمال المستوردة التي تشجع على العنف.

وأشار رئيس المجلس بأنه سيتم مناقشة دور صناع الدراما بضرورة تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي.​

وأوضح أن مدونة السلوك الإعلامي للطفل المصري تركز على ضرورة احترام الأطفال في المعاملة كأفراد كاملين يحق لهم التمتع بجميع الحقوق الإنسانية.

وشدد رئيس المجلس على أنه لا يمكن اعتبار قضية التناول الإعلامي لحقوق الأطفال مجرد حدث بل هي عملية مستمرة حيث ينبغي على الإعلاميين مراعاة الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية عند تناول قضايا الأطفال والترويج المستمر لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وفي هذا السياق طالب كافة وسائل الإعلام ببذل مزيـد من التعمـق فــــي تناول قضايا الطفــــل، وعــــدم الإفراط في التناول السطحي لهذه القضايا، بهـدف إيجاد الحلول لهذه القضـايا والمشـكلات المتعلقة بالطفل.