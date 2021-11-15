اليوم.. محاكمة 6 طلاب روجوا عملات مقلدة بالدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 6 طلاب في اتهامهم بترويج عملات مصرية مقلدة بدائرة قسم شرطة الدقي.

وطلب محامي المتهمين استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته في أمر ضبط المتهمين، وكذلك مراجعة دفتر الأحوال الخاص بقسم الشرطة في يوم واقعة الضبط.

كان قد أحال المستشار علاء رزق القط المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية القضية رقم 5 لسنة 2021 جنايات اقتصادية الدقي، والمقيدة برقم 27 لسنة 2021 كلي اقتصادية شمال الجيزة، وبرقم 43 لسنة 2021 جنايات مالية، وبرقم 22 لسنة 2021 فحص تزييف مالية إلى محكمة الجنايات المختصة لمحكمة القاهرة الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين "سيف الدين و. ع" 21 سنة- طالب، و"محمود ا. ف" 19 سنة- طالب، و"علي. خ" 21 سنة- طالب، و"أحمد ع" 21 سنة- طالب، و"محمد ص. ع" 21 سنة- طالب، مخلي سبيلهم، و"محمد خ. ر" هارب، أمام محكمة الجنايات.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الدقي أنه قد وردت إليه معلومات تفيد قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بترويج عملات مقلدة، وتمكن من ضبطهم عقب قيامه بعمل عدة أكمنة في محيط منطقة تواجد المتهمين بحوزتهم 22 ورقة من فئة المئة جنيه مقلدة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم العملة المقلدة المضبوط بقصد الترويج وأنهم قد تحصلا عليها من المتهم الخامس.

وشهد المعاون الثاني لمباحث قسم شرطة الدقي بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول، وأضاف أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة وضبط وإحضار المتهم الخامس، انتقل إلى حيث يتواجد المتهم فتمكن من ضبطه، وبمواجهته بما أسفر عنه ضبط المتهمين أقر باشتراكه معهم بترويج العملة المقلدة مع علمه بأمر تقليده، وأنه قد تحصل عليها من المتهم السادس.