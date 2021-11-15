استكمال محاكمة قاتل ابنه في المعصرة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة سائق قتل نجله بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

وقررت المحكمة في جلسة سابقة إيداعه تحت الملاحظة بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بالعباسية لمدة 45 يومًا؛ لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهم "خميس.ع" سائق، إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه كريم خميس عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه جراء لما لقاه منه من إهانة لمثلث في اعتياده على سبه وقذفه وأخذ يتدبّر سبيلاً لمبتغاه، حتى استقر على الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجني عليه دون علم السلطات، فرَسم مخططًا إجراميًا لما اختمر في رأسه استهله بتجهيز شال، فاختار التوقيت الملائم لتنفيذ ما جال بخاطره، وما أن ألقى نجله مستغرقا في نومه استغلها للقضاء عليه، وتجسيدًا لما وغر بصدره وراجعه عقله من نية خبيثة توجه صوب ضحيته حازمًا حول عنقه أداة بطشه المار بياناتها لخنقه جاثمًا بركبته على صدره؛ لإحكام السيطرة حتى حقق النتيجة الإجرامية التي أرادها محدثًا ما به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز أداة شال ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.