​"حانوتي".. كلمة فرعونية للتعبير عن فلسفة الخلود

محمد اسماعيل - القاهرة - تعد كلمة "الحانوتي" إحدى المصطلحات المشهورة والكلمات الدارجة لدى جميع المصريين، وتشير إلى "متعهّد تكفين المَوْتَى ودفْنِهم"، فمن أين جاء هذا المصطلح وما أصله؟.

ويعود مصطلح "الحانوتي" اصطلاحًا في قاموس المعجم الوسيط، إلى [ح ن ت]، ويعني صاحِبُ الحانوتِ، وجمع الكلمة "حانوتيَّة".

أما أصل الكلمة فهو أمر مختلف وفق ما جاء في كتاب "التحنيط.. فلسفة الخلود في مصر القديمة"، للدكتور أحمد صالح.

وفي الكتاب يؤكد "صالح" أن أصل كلمة "حانوتي" هي "حانوطي"، وهي كلمة فرعونية في الأساس تم تحريف حرف الطاء واستبداله بالتاء، وتطلق على الشخص الذي يقوم بغسل الموتى وتحضير النعش.

ويضيف صالح: التحنيط كلمة عربية اشتقت من "الحنوط"، وهي مواد الحفظ التي كانت لها خاصية عطرية واستخدمها المحنط العربي في دهن النعش والجسد مثل العنبر والمسك والكافور، ومن كلمة الحنوط جاءت لفظة "الحانوطي" وهو الشخص الذي يقوم بدهن النعش والجسد.

ويعد التحنيط أحد أهم الأسرار التي تميز الحضارة المصرية القديمة وتمنحها سحرا وبريقا من نوع خاص بين الحضارات القديمة وحتى الحديثة، ورغم مرور آلاف الأعوام يظل هذا العلم الفريد بمثابة أيقونة تميز به المصريون القدماء، يحمل بريقا وغموضا لا مثيل له، ويعرف العلماء معنى كلمة تحنيط بأنها "الحفاظ على الجسد".

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