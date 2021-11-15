​​رئيس "مصر العليا" للكهرباء: جاري حصر خسائر الشركة في أسوان والأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه لا توجد أي خسائر في الأرواح بين العاملين في الشركة خاصة بقطاعي كهرباء توزيع أسوان والأقصر، مشيرًا إلى أن تعرضت الشركة لخسائر مالية نتيجة انهيار السور الخاص بالمخازن التي يتم تخزين المهمات الكهربائية بداخلها.

وأكد أبو وردة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجري حاليًا إعادة تركيب بعض أعمدة الإنارة التي سقطت نتيجة الأمطار الغزيرة بعد تساقط الأشجار والنخيل عليها، مشيرًا إلى أن لا يوجد شبر فى أسوان أو الأقصر بدون كهرباء حاليًا.

وأكد أن فصل التيار الكهربائي جاء بالتنسيق مع المحافظة، بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع وبعض المناطق التي توجد فيها محطات المياه والصرف الصحي، بهدف تأمين حياة المواطنين بهذه المناطق خاصة أن عدد كثير منها تم بنائه بدون احتياطات آمنة لأن معظمها مباني قديمة بالطوب اللبن.

وأكد أنه يتابع مع رئيسي قطاعي أسوان والأقصر أخر المستجدات أولًا بأول ما إحلال وتغيير أي مهمات تعرضت للتلف من محولات أو مغذيات أو أسلاك، وأعمدة الإنارة، مؤكدًا أن العاملين بالشركة يسطرون ملحمة تاريخية تحسب لهم.