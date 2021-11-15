محاكمة المتهم بالتحرش بـ"فتاة وسط البلد".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم بالتحرش وضرب فتاة في وسط البلد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليها "يوستينا" 22 سنة بمنطقة وسط البلد للجنايات، ونسبت إليه تهم التحرش الجنسي والضرب.

وقالت "يوستينا" في شهادتها إنه حين مرورها من شارع 26 يوليو تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيًا، لكنها رفضت مضايقاته التي استمرت عدة دقائق، حيث طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها خاصة بعد أن حاولت تصوير لوحات السيارة.

وأشارت يوستينا إلى أن المتحرش وجه لها ضربات في عملية جراحية بوجهها وفي جسدها بأكمله، وظهرت بالصور مناطق لونها أزرق في جسدها أثر الضرب، وقالت "أنا اتبهدلت بسبب الضرب اللي ضربهولي، وبعد مدة الناس اتلمت وخرجوني من تحت ايده".