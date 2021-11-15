"محاكمة حنين حسام واعترافات فنان متهم بهتك عرض 7 فتيات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

وفاة والد الشهيد محمد مبروك قبل 3 أيام من ذكرى رحيل نجله

توفي اليوم، المستشار مبروك أبو خطاب، والد الشهيد العقيد محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني.

"عاوزه تركب الموجة وتتشهر".. اعترافات فنان شهير متهم بهتك أعراض 7 فتيات

نفى الفنان الشهير "ش. ن. خ" في تحقيقات النيابة العامة تحرشه وهتك عرض المجني عليها "م. ا"، أثناء خضوعها لورشة تمثيل معه في استوديو خاص به بمصر الجديدة.

المعاينة الأولية تكشف تفاصيل العثور على جثة شخص داخل سيارة بالتجمع الأول

دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة، في واقعة العثور على شخص متوفي داخل سيارة بالتجمع الأول، أن السيارة كانت مغلقة من الداخل.

7 ديسمبر نظر استئناف خادمة الفنانة نادية الجندي على حكم حبسها

حددت محكمة جنح شمال الجيزة جلسة 7 ديسمبر المقبل؛ لنظر استئناف خادمة على حكم حبسها لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة.

بكاء و"استغاثة أم" ورد للمحكمة.. كواليس الظهور الأول لـ"حنين حسام" أمام الجنايات

أجلت الدائرة الخامسة "جنايات" جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر، لجلسة 20 ديسمبر؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

الجنح تقضي بحبس خادمة الفنانة نادية الجندى سنة بتهمة السرقة

قضت محكمة جنح شمال الجيزة بحبس خادمة سنة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندى بكرداسة، كما قضت ببراءة زوجها المتهم فى ذات القضية.

"هي بتشرب كحول".. اعترافات فنان شهير متهم بهتك عرض فتاة في نويبع

نفى الفنان الشهير "ش. ن. خ" في تحقيقات النيابة العامة فيما ما نسب إليه من هتك أعراض 7 فتيات داخل استديو يقدم ورش تمثيل في مصر الجديدة.

القبض على مسجل خطر تخصص في سرقة المساكن بالعجوزة

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على مسجل خطر تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون.

11 مصابا في اصطدام سيارتين بطريق الفيوم

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم، صباح الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه للقدام من الجيزة اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.

ضبطه في الإمارات.. النيابة لعامة تأمر بحبس متهم في واقعة قتل بحلوان

أمرت النيابة العامة بحبس متهم مصري يحمل الجنسية الأسترالية أربعةَ أيام احتياطيًّا؛ لاتهامه بارتكاب واقعة قتل مجني عليها داخل وحدة سكنية بحلوان، ووضعه النار بالوحدة، وذلك بعدما تمكنت من ملاحقته قضائيًّا عقب فراره خارج البلاد بأمر ضبط دولي أصدرته جرى تنفيذه بإلقاء القبض عليه بإمارة دبي وتسليمه للسلطات المصرية.