بعد تصريحات زكريا بطرس.. محمود سعد: كيف نسقط في هذا الفخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أبدى الإعلامي محمود سعد، استياءه من الانجرار خلف الأزمة المفتعلة بسبب فيديو للقس المشلوح زكريا بطرس، محذرًا من الوقوع في مثل هذا الفخ بهد صرب الوحدة الوطنية.

وقال سعد في فيديو عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا زعلان منكم.. إمبارح خلصت الهواء لقيت واحد بيسألني على زكريا بطرس، بس مكنتش أعرف أن في حكاية.. لكن طلع أن في حكاية كبيرة أوي وهي حكاية لا تسوى شيئًا ابدًا".

وأضاف سعد: "الحق زكريا بطرس بيشتم.. الحق المسيحي بيشتم في المسلمين.. مسيحي مين يا عم ده الكنيسة متبرأة منه من 18 سنة وقالت الراجل ده مايلزمناش، وكان بيشتغل في مصر مشوه وأرسلوه أستراليا وبعد ذلك تبرأوا منه، وبعد أستراليا ذهب إلى لندن وناس تقولك مات وناس تقول عايش.. مالوش لازمة، لكن إزاي احنا نقع في الفخ ده.. ده فخ، هل يقدروا يوصلوا لأول واحد نشر هذا الفيديو القديم؟".

وتابع سعد: "أوعى تفتكر أن سيدنا النبي يتأثر بواحد زي ده ولا ألف ولا 100 ألف ولا مليون حتى.. أنا زيكم بالظبط زعلان أن أحدا يتهجم على سيدنا النبي، لكن الحكاية لازم يبقى فيها تفكير شوية".

وواصل: "أولا الحكاية دي قديمة، ولما تمشي في الشارع وتلاقي راجل طيب يقولك الراجل المسيحي شتم سيدنا النبي هيحصل ايه بقا، وهو لا يعلم أن الكنيسة متبرأة منه وأنه ومحدش بينصره خالص، بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية نفسها".

وقال سعد: "الحاجات دي لما بحس أنها هتنتشر كده بقول ليه.. في واحد عنده غرض ما راح رامي هذا الفيديو وهو قديم، وتبص تلاقي الدنيا هاجت مسيحيين ومسلمين.. احنا معندناش كده احنا مصريين، وكل واحد حر في دينه.. اللؤ بيشتم ده واحد أو شخص بيتعدى على النبي.. ما نقولش واحد مسيحي لا ده شخص بيتعدى على نبينا، ونبينا أعلى من كده بكتير".

وأضاف قائلًا: "الحكايات القديمة لما بيعاد نشرها بهذا الشكل لازم نعرف أن وراها حاجة.. في ناس بتشعلل.. هل احنا نحب يبقى في بيننا صراعات؟ مش كفاية الحكاية دي حصل فيها مشاكل زمان ودلوقتي قدرنا نتخلص منها بشكل كبير.. أرجو أن هذه الأشياء ماتاخدش من وقتك لأنها بتعمل أثر كبير جوه الحارة.. الحارة اللى ف شبرا، فلازم كان الموضوع ده اتقفل على طول لأنه كلام فاضي".