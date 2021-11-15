​احذروا الحملات المفاجئة.. تنبيه جديد من غرفة المنشآت السياحية للمطاعم والفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء جمعيتها العمومية، إلى ضرورة التزامهم واتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحي وسليم وآمن والتي تُعرف بمعايير "سلامة وأمان الغذاء الصحي"، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي.

وأهاب عادل المصري، رئيس الغرفة، في بيان، بجميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة التشديد التام باتباع الإجراءات الاحترازية وإصدار تعليمات للعاملين بإتباع المعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهي، مع اتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهي، وقبل تقديمه لروادها، مع تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة في تجهيز وطهي الطعام وأيضا الإهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه بصفة دورية ومنتظمة.

وأكد المصري، سعي وحرص جميع أعضاء الغرفة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال اتباعهم لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد أيضاً على أمن وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم والمنشآت السياحية، من أجل الحفاظ على التدفق السياحي وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية.

وشدد على ضرورة إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لضمان خلوهم من الأمراض، كون الإخلال بهذه الإجراءات يسيء إلى صناعة وسمعة السياحة في مصر والتي بذلت الدولة والقطاع السياحي مجهودات كبيرة لعودتها مرة أخرى بعد عناء دام لفترة طويلة.

وأكد رئيس الغرفة، ضرورة تنفيذ واتباع الإجراءات الاحترازية بصورة صارمة وكذلك تدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على هذه الإجراءات واعتبار أن هذه الأمور تعد من أولويات السائح واهتماماته.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن وزارة السياحة، أكدت في خطابها الموجّه من عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إلى الغرفة، بأنها ستنظم حملات رقابية للمرور على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بشكل مفاجئ للتأكد من اتباعها للإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية السليمة، ومن يثبت عدم التزامه بهذه الإجراءات ستقوم وزارة السياحة بغلق وإيقاف تراخيص المنشأة وأيضاً إيقاف المدير المسئول.

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