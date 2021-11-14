رئيس "المحطات المائية" لمصراوي: السد العالي يعمل بكفاءة تامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إن جميع المحطات التابعة للشركة لا يوجد بها أي مشاكل وتعمل بكامل طاقتها مع وجود أعطال بسيطة تم صيانتها وإصلاحها على الفور وعادت للعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك وفر في الطاقة الكهربائية المنتجة أو المولدة من قبل المحطات التابعة للشركة، نظرًا لعدم وجود أحمال كثيفة مقارنة بأشهر الصيف المقصود بها خلال "فترة الذروة".

وأكد "كمال" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إنتاج الشركة حاليًا يبلغ 1700 ميجاوات منها ألف من السد العالي و500 ميجاوات من إنتاج محطة خزان أسوان، وباقي المحطات التابعة للشركة.

ونوه إلى أن جميع وحدات توليد وإنتاج الكهرباء داخل السد العالي، تعمل بكامل طاقتها التشغيلية والإنتاجية باستثناء التي تخضع لعمرات خلال بعض الفترات، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا أعمال صيانات للوحدات المختلفة لانخفاض المطلوب من القدرات المنتجة أو المولدة من قبل التحكم القومي الذي يحدد ما يحتاجه من طاقة كهربائية منتجة من قبل شركات إنتاج وتوليد الكهرباء بوجه خاص.

وأكد أن الوحدات تخضع لعمرات جسيمة حتى تكون جاهزة للتوليد والإنتاج بصفة مستمرة خلال الفترة الحالية، خاصة أن معظم العمل يكون في فصل الصيف مع تزايد الأحمال والاستهلاكات التي تزيد للضعف مقارنة بالفترة الحالية.

وأوضح أن عدد الوحدات بمحطة السد العالي 12 وحدة توليد يتم تشغيل 8 منها حاليًا على أن تكون وحدتين في وضع احتياطي فعال، في فصل الصيف بوجه خاص، بالإضافة لوحدتين صيانة جسيمة يخضعوا لأعمال الصيانات لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا خاصة أن الأحمال قليلة.

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