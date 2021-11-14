تشميع سنتر للدروس الخصوصية وتحرير محضر سرقة كهرباء أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بقرية سقيل بمركز أوسيم، ومصادرة المحتويات، وإيداع المضبوطات مخازن المدينة.

وأضافت محافظة الجيزة، أنه تم تحرير محاضر المخالفة وإخطار شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم حيال المنشأة المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتكثيف حملات الغلق لمراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.