​طاقة النواب تناقش 3 طلبات إحاطة بشأن مشكلات الكهرباء في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس حسام صالح، عددًا من طلبات الإحاطة أثناء اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد.

وجاء الطلب الأول من النائب بلال النحال، بشأن استكمال إنارة خطوط (دسيا، طراد النيل، طريق أبوهواش) مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وقال مقدم الطلب إن الخطة الاستثمارية للمنطقة تكلفت 50 مليون جنيه، وتم سحب نصف المبلغ منذ فترة بخلاف البندر، الذي لم يتم فيه أي عمل.

وأضاف النحال خلال اجتماع اللجنة أنه تم الموافقة على إنارة الطريق بالكامل ومنذ 4 سنوات لم يستكمل حتى الآن، بل نصفه فقط قائلًا: "أخشى على أرواح المواطنين أن تذهب هدرًا".

وعلق رئيس اللجنة قائلًا: "إنارة الطرق من الأشياء المهمة من أجل حياة المواطنين والسرعة مطلوبة" مطالبًا بأن يتم درج الطرق بالخطة الاستثمارية القائمة في أقرب وقت أو أن يتم إنارة طريق من الطرق المذكورة.

وقال اللواء محمد شوقي سكرتير عام مساعد لمحافظة البحيرة، إنه وفقًا للخطة الاستثمارية التي وقع عليها نواب المحافظة فيما يخص بند الإنارة يتم إنارة بعض الطرق ثم استكمال الباقي حسب خطة التنفيذ قائلًا: "لا نتأخر عن أي شيء في مصلحة المواطن".

أما الطلب الثاني، فهو مقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن استبدال أبراج وأعمدة الضغط العالي جهد 11 ك. ف، 22 ك. ف، 66 ك. ف بأي جهد آخر أو سحبها مع المحولات المتصلة بها خارج الكتل السكنية أو استبدالها بكابلات أرضية وذلك بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، فتم ارجاؤه لحين حضور النائب مقدم الطلب.

أما الطلب الثالث فهو مقدم من النائب محمد يسري عبادة، بشأن عدم حل مشكلات الكهرباء في دائرة كوم حمادة بالبحيرة أيضًا.

وقال مقدم الطلب إن هناك 136 برج كهربائي سقطوا ما أدى لقطع التيار الكهربائي عن المنطقة طوال 5 أيام، ولم يسأل أحد عن المواطنين، مضيفًا أن هناك 3 محولات كهربائية تعرضت لحريق، متسائلًا ماذا فعل المسؤلون في هذا الأمر؟.

وعلق ممثل الحكومة قائلًا: "الأعمدة وقعت نتيجة ظروف مناخية في فترة مضت، وتم حصر الأعمدة المتهاكلة وتغييرها في الحال".

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