رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لسوهاج.. ورئيس اللجنة: قضايا الصعيد لها أولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة سوهاج للوقوف على حل مشكلة الصالة المغطاة في استاد سوهاج، ومعاينة نادي سوهاج الرياضي لإنشاء صالة مغطاة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمنقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور الدكتور أشرف البجيرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الاستثمار بوزارة الشباب والرياضة.

وقال النائب محمد لبيب مقدم طلب الإحاطة بشأن الصالة المغطاة، إن محافظة سوهاج تعداد سكانها يصل إلى 6 ملايين نسمة، وهي واحدة من أكبر المحافظات وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكونها تحتل المركز الثامن وبها العديد من أبطال الجمهورية في العديد من اللعبات، مطالبًا بوجود صالة رياضية مغطاة تخدم أهالي المحافظة.

وأوضح أن الصالة الوحيدة التي كانت موجودة كانت باستاد سوهاج الرياضي المتوقف عن العمل منذ فترة طويلة، ما أدى الى انحدار مستوى العديد من الرياضات وانقراض بعضها.

وأكد رئيس اللجنة أن محافظات الصعيد تقع في قلب اهتمامات اللجنة، خاصة أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم زيارة ميدانية للمحافظة للوقوف على المطالب التي يحتاجها المواطنين من وزارة الشباب.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة من النائب مجدي الأمير، بشأن عدم صلاحية ملعب نادي اتحاد المطرية بمركز المطرية محافظة الدقهلية، وأسباب تأخر إحلال وتجديد ملعب خماسي مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة بالدقهلية.

وناقشت اللجنة أيضًا طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن عدم تلبية احتياجات مركز شباب ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن طلب إحاطة مقدم من النائب محمد لبيب، بشأن عدم وجود صالة رياضية مغطاة بمحافظة سوهاج.

وقال الدكتور أشرف البجيرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أن الوزارة ملتزمة بالانتهاء من مشروعات القوانين خلال الخطة الزمنية المحددة، مع تنفيذ توصيات لجنة الشباب.

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