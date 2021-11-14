"عاوزه تركب الموجة وتتشهر".. اعترافات فنان شهير متهم بهتك أعراض 7 فتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نفى الفنان الشهير "ش. ن. خ" في تحقيقات النيابة العامة تحرشه وهتك عرض المجني عليها "م. ا"، أثناء خضوعها لورشة تمثيل معه في استوديو خاص به بمصر الجديدة.

وقال المتهم في التحقيقات، إن المجني عليها كانت تلميذة لديه في ورشة التمثيل، وانقطع الاتصال بينهما عقب انتهائها دون أي خلافات.

وردَّ المتهم على ما قالته الضحية بأنها "اكتشفت وزميلاتها بأنه تحرش بعدد منهن وهي منهن أثناء ورشة تمثيل في 2018"، قائلًا: "الكلام ده محصلش.. وهو كلام عام غير محدد وأنا ما تحرشتش بحد، ولو هتحرش بحد هعمل كده إزاي والناس موجودة".

وأضاف المتهم في رده على اتهامات الضحية "أنا مليش تعليق غير إن هي بتحاول تركب الموجة وعشان تنشهر وتعمل فلورز کتير".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أجلت محاكمة الفنان الشهير لجلسة 19 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.