المعاينة الأولية تكشف تفاصيل العثور على جثة شخص داخل سيارة بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة، في واقعة العثور على شخص متوفي داخل سيارة بالتجمع الأول، أن السيارة كانت مغلقة من الداخل.

وأضافت المعاينة أنه لا توجد أية إصابات ظاهرية بالجسم سوى حز بسيط حول يد المتوفي.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة وقت توقف السيارة، وجمع معلومات حول المتوفي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شخص متوفي في ظروف غامضة داخل سيارة بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الأهالي مفاداه وجود جثة داخل سيارة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مواطن في الكرسي الخلفي للسيارة متوفي في ظروف غامضة، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.