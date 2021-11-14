تفريغ الكاميرات لتحديد هوية المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقرت النيابة العامة بالسلام، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل واقعة مقتل صاحب سوبر ماركت، بعد تعرضه للسرقة بالإكراه على يد شخصين يستقلون توك توك، لتحديد هوية المتهمين.

كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أقروا بأنهم تفاجئوا بمقتل المجني عليه داخل المحل الخاص بمدينة السلام.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالسلام لموقع مقتل صاحب سوبر ماركت داخل المحل الخاص، بعد تعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه على يد شخصين يستقلان توك توك بمدينة السلام.

كشفت التحقيقات الأولية عن أن المجني عليه صاحب سوبر ماركت قام شخصان يستقلان توك توك بالدخول عليه لمحاولة سرقته بالإكراه، وبمحاولة اعتراضهما قاما بالتعدي عليه بسلاح أبيض وطعناه حتى فارق الحياة.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على صاحب سوبر ماركت به عدة طعنات وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين، وجار ضبطهما وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.