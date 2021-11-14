الجنايات تعاقب بقال بالسجن المشدد 3 سنوات بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بقال بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بسرقة حقيبة يد من مواطنة بدار السلام.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمد. ع"، بقال بسرقة المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق المَملوكة للمجني عليها "إسراء. أ"، بأن استقل دراجة بخارية توك توك كان قد أعدها لتنفيذ غرضه واستهداف المجني عليها حال سيرها بالطريق العام لعلمه بعدم قدرتها على مقاومته.

أوضح أمر الإحالة أن المتهم أخذ في تتبعها وما إن ظفر بها حتى جذب حقيبة يدها بالقوة فسقطت أرضاً؛ فأحدثت بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها وسرقة المنقولات المار بياناتها على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك حال حمله سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش).