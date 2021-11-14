مصادرة 148 ألف عبوة شعرية سريعة التحضير تهدد الصحة العامة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين مخزنًا لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية وضبطت المدير المسؤول وبحيازته 148 ألفا و950 عبوة "شعرية سريعة التحضير" بدون مستندات مجهولة المصدر، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التقرير المبدئي لمفتش الأغذية المرافق للحملة أثبت وجود تغير فى خواص المضبوطات الطبيعية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى للانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

التحريات أشارت إلى أن المدير المسؤول كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

يُشار إلى أن الدكتورة ولاء التمامي، عضوة البرلمان تقدمت - في وقت سابق- بطلب إحاطة إلى وزيرتي التجارة والصحة، يحذر من تداول الشعرية سريعة التحضير في الأسواق المصرية، لما لها من تأثير خطير على صحة المواطنين لاسيما الأطفال.