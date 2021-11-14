الألعاب التعليمية بتطبيق "سلاح التلميذ".. طريقة مختلفة وغير مباشرة وأكثر متعة للتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - (إعلان تحريري)​

عرضت المؤسسة العربية الحديثة "سلاح التلميذ" منتجاتها الديجيتال بمعرض Cairo ICT 2021 والتى حرصت الشركة أن تكون هذه المنتجات التعليمية طبقا لتصنيف بلوم العالمى ومواكبة لرؤية مصر 2030 لتعليم أفضل لأبنائنا ولجعل التعلم أبسط وأكثر متعة.

أشار مصطفى حمدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة " سلاح التلميذ" أن الشركة أطلقت خلال المعرض تطبيقها الإلكترونى "سلاح التلميذ" وأنه متاح الآن لتحميله من الآب ستور وجوجل استور.

وأوضح حمدى أن التطبيق يحتوى على وسائل جديدة وحديثة للتعلم مثل التعلم البصرى والتعلم عن طريق الانفوجراف وطرق متعددة تتناسب مع أنماط الطلاب المختلفة وقدرة استيعابهم المختلفة.. كما أن أهم ما يميز التطبيق هو احتوائه على مجموعة كبيرة من الألعاب التعليمية التى تحتوى على مستويات تصاعدية فى الصعوبة تعطى الطالب كل المعلومات المطلوبة عن الدرس لتحقيق الفهم والاستيعاب الكامل له بعد اجتياز جميع مراحل اللعبة.

وأضاف حمدى أنه تم إضافة كل وسائل الإيضاح التى تستخدم فى الميديا مثل الفيديوهات التعليمية والأغانى التعليمية وغيرها من وسائل.. ويحتوى أيضا على بنك أسئلة ضخم يغطى كل أجزاء المحتوى العلمى فى المناهج التعليمية.. كما أن التطبيق يمنح للطالب وولى الأمر والمعلم صلاحيات مختلفة داخله.. فيمكن للطالب الاستمتاع بالعملية التعليمية والاشتراك فى الفصول التعليمية التى يرغب بها ولولى الأمر متابعة الطالب والوقوف على مستواه التعليمى ومعرفة مدى اجتهاده وتحصيله وأيضا متابعة نشاط الطالب مع المعلم و يتيح للمعلم أنشاء ملف خاص لكل طالب وكذلك أعداد اختبارات متنوعة ومختلفة للطلاب لتحديد مستواهم العلمى.

وأنهى مصطفى حمدى حديثه بأن المؤسسة العربية الحديثة تمتلك كدار نشر محتوى ثقافى كبير يخاطب فئة الشباب لكبار الكتاب والمؤلفين مثل نبيل فاروق ودكتور أحمد خالد توفيق ودكتور خالد الصفتى وتم تحويل جزء كبير من هذا المحتوى إلى ديجيتال جزء منه مسلسلات تم عرضها على نتفليكس وجزء آخر تم تحويله إلى كتب مسموعة على المنصات المسموعة بهدف جذب الشباب للقراءة والاستماع للمؤلفات بطريق شقية تضيفها المؤثرات الصوتية والمؤدين الصوتيين الأمر الذى يعطى طابع مختلف وتعايش مع الروايات.

وعن المستقبل؛ أعلن حمدى أنه سيتم عرض العديد من المؤلفات لكتاب آخرين على المنصات الصوتية كذلك سيكون هناك تطور كبير فى التطبيق الالكترونى والخدمات التعليمية الديجيتال لطلاب المرحلة الابتدائية و التى تتخصص شركة "سلاح التلميذ" فى هذه المرحلة العمرية لخدمة أبناء الوطن بجميع أطيافه.