شيخ الأزهر يهنئ بن زايد بتنظيم قمة المناخ: الإمارات في قلب العالم العربي والإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن سعادته مع ولي عهد أبو ظبي، وتهنئته لفوز الإمارات بقمة المناخ بعد المقبلة، خلال اتصال هاتفي بينهما.

وقال شيخ الأزهر في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأحد: "سعدت بالحديث مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتهنئته بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28".

وتابع: "الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، يسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية".