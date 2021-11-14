إخلاء سبيل صاحب مصنع بحوزته كميات من مستحضرات التجميل الفاسدة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود سعيد:

قررت نيابة المرج، إخلاء سبيل صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص، وحيازته كميات من الكحول والمطهرات مجهولة المصدر.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع مستحضرات تجميل - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل (كحول - مطهرات) مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

عثر بداخل المصنع على (1,600 طن " صابون-مطهرات" - 1227 عبوة "صابون سائل ، كحول") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها (كمية من الإستيكرات والزجاجات الفارغة - كبروسر - ميزان حساس - أدوات للخلط والتعبئة بالمواد المطهرة).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.