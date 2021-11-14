منعا لتكرار فاجعة أسوان.. مصادرة 148 ألف عبوة "إندومي" تهدد الصحة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالتا وفاة لطفلين في أسوان لم تشكل رادعًا لأولياء الأمور لمنع ذويهم من شراء وتناول الشعرية سريعة التحضير لكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تؤدي دورها في صمت حرصا على حياة المواطنين وأبنائهم بتوجيه الضربات الواحدة تلو الأخرى لمروجي تلك المنتجات مجهولة المصدر.

مأمورية من مباحث التموين داهمت مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية وضبطت المدير المؤول وبحيازته 148 ألفا و950 عبوة "شعرية سريعة التحضير" بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التقرير المبدئي لمفتش الأغذية المرافق للحملة أثبت وجود تغير فى خواص المضبوطات الطبيعية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى للانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

التحريات أشارت إلى أن المدير المسؤول كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

يُشار إلى أن الدكتورة ولاء التمامي، عضوة البرلمان تقدمت - في وقت سابق- بطلب إحاطة إلى وزيرتي التجارة والصحة، يحذر من تداول مكرونة “الإندومي” في الأسواق المصرية، لما لها من تأثير خطير على صحة المواطنين لاسيما الأطفال.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن هناك كارثة استيقظ علىها أهالي مركز إدفو بأسوان، نتيجة وفاة طفلتين شقيقتين بعد تناولهما وجبة المكرونة المجهزة “الإندومي”.

و"الأندومي" هو منتج تتناوله جميع الفئات والأعمار في أرجاء العالم، وهو عبارة عن (شعرية مسبقة التجهيز) مضاف لها بعض المواد الحافظة والألوان ومكسبات الطعم المصرح بها صحيًا.