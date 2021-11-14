7 ديسمبر نظر استئناف خادمة الفنانة نادية الجندي على حكم حبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح شمال الجيزة جلسة 7 ديسمبر المقبل؛ لنظر استئناف خادمة على حكم حبسها لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة.

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة أصدرت حكم بحبس الخادمة، وبرأءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد تعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.