ضبط 60 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية بقصد الإتجار

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية.. نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية –لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجهعلى عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهماوأمكن ضبطهماحال إستقلالهماسيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وضُبط بحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام "- مبلغ مالى –2 هاتف محمول).

بمواجهتهما أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطةبحوالى (1٫200٫000 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.